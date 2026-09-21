Свердловская полиция подвела итоги работы на фестивале молодежи и выборах

Свердловская полиция подвела итоги работы гарнизона полиции по обеспечению безопасности в период Международного фестиваля молодежи и единого дня голосования. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, нарушений и чрезвычайных происшествий не допущено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Горелых Фото: Валерий Горелых

По его словам, только во время выборов были задействованы более двух тыс. сотрудников МВД. К работе также привлекли сотрудников Росгвардии, транспортной полиции, частных охранных организаций и представителей добровольных народных дружин.

В главном управлении работала межведомственная рабочая группа, которая отслеживала оперативную обстановку в регионе. Для возможного осложнения ситуации был подготовлен резерв сил и средств.

«Многие участники Международного молодежного фестиваля из разных государств, а также заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов, представитель Общественного совета при ГУ МВД области Александр Соловьев и председатель региональной Общественной палаты Александр Левин дали положительную оценку работе органов внутренних дел и коллег из других ведомств в период проведения двух важных мероприятий, которые, безусловно, войдут в историю Среднего Урала»,— отметил полковник Горелых.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Свердловской области опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Госдумы РФ девятого созыва и Законодательного собрания региона. Явка избирателей составила около 47%.

Полина Бабинцева