Свердловский избирком назвал предварительные итоги выборов в Госдуму и заксобрание
Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Государственной думы РФ девятого созыва и заксобрания региона. Явка избирателей составила около 47%.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
По данным мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, явка на федеральных и областных выборах в городе предварительно превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тыс. избирателей.
На выборах депутатов Госдумы по единому федеральному округу в Свердловской области предварительные результаты выглядят следующим образом:
- «Единая Россия» — 41%;
- КПРФ — 18,5%;
- «Новые люди» — 13%;
- ЛДПР — 10,7%;
- «Справедливая Россия» — 8%;
- Партия пенсионеров — 2,6%;
- «Зеленые» — 1,25%;
- «Коммунисты России» — 1,05%;
- «Родина» — 0,75%;
- Партия прямой демократии — 0,32%.
В семи одномандатных округах наибольшее число голосов, по предварительным данным, получили следующие кандидаты:
- Свердловский округ — Андрей Альшевских («Единая Россия») — 33,8% ;
- Каменск-Уральский округ — Лев Ковпак («Единая Россия») — 34,6%;
- Березовский округ — Владимир Смирнов («Единая Россия») — 33,1% ;
- Нижнетагильский округ — Алексей Свалов («Единая Россия») — 40,59%;
- Асбестовский округ — Жанна Рябцева («Единая Россия») — 40,12%;
- Первоуральский округ — Зелимхан Муцоев («Единая Россия») — 36,9%;
- Серовский округ — Сергей Бидонько («Единая Россия») — 49,36%.
На выборах депутатов законодательного собрания Свердловской области по единому округу предварительные результаты выглядят следующим образом:
- «Единая Россия» — 42,3%;
- КПРФ — 19,21%;
- «Новые люди» — 14,28%;
- ЛДПР — 11,31%;
- «Справедливая Россия» — 9,65%.
В 25 одномандатных округах наибольшее число голосов набрали кандидаты от «Единой России».
Голосование на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания Свердловской области проходило с 18 по 20 сентября. Поддержать кандидатов могли 3 256 199 свердловских избирателей на 2 363 избирательных участках в регионе или через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Глава избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко заявила, что голосование в регионе прошло в соответствии с избирательным законодательством. По итогам трех дней голосования в региональный Избирком поступило 57 обращений. «Все поступившие обращения и жалобы рассмотрены в рамках компетенции избирательных комиссий»,— сказала Елена Клименко.
По ее словам, в 2026 году для участия в дистанционном электронном голосовании в Свердловской области было подано 334,5 тыс. заявлений. Это 10,14% от общего числа избирателей региона. Показатель стал рекордным для области.