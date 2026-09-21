Свердловский избирком назвал предварительные итоги выборов в Госдуму и заксобрание

Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Государственной думы РФ девятого созыва и заксобрания региона. Явка избирателей составила около 47%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, явка на федеральных и областных выборах в городе предварительно превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тыс. избирателей.

На выборах депутатов Госдумы по единому федеральному округу в Свердловской области предварительные результаты выглядят следующим образом:

«Единая Россия» — 41%;

КПРФ — 18,5%;

«Новые люди» — 13%;

ЛДПР — 10,7%;

«Справедливая Россия» — 8%;

Партия пенсионеров — 2,6%;

«Зеленые» — 1,25%;

«Коммунисты России» — 1,05%;

«Родина» — 0,75%;

Партия прямой демократии — 0,32%.

В семи одномандатных округах наибольшее число голосов, по предварительным данным, получили следующие кандидаты:

Свердловский округ — Андрей Альшевских («Единая Россия») — 33,8% ;

Каменск-Уральский округ — Лев Ковпак («Единая Россия») — 34,6%;

Березовский округ — Владимир Смирнов («Единая Россия») — 33,1% ;

Нижнетагильский округ — Алексей Свалов («Единая Россия») — 40,59%;

Асбестовский округ — Жанна Рябцева («Единая Россия») — 40,12%;

Первоуральский округ — Зелимхан Муцоев («Единая Россия») — 36,9%;

Серовский округ — Сергей Бидонько («Единая Россия») — 49,36%.

На выборах депутатов законодательного собрания Свердловской области по единому округу предварительные результаты выглядят следующим образом:

«Единая Россия» — 42,3%;

КПРФ — 19,21%;

«Новые люди» — 14,28%;

ЛДПР — 11,31%;

«Справедливая Россия» — 9,65%.

В 25 одномандатных округах наибольшее число голосов набрали кандидаты от «Единой России».

Голосование на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания Свердловской области проходило с 18 по 20 сентября. Поддержать кандидатов могли 3 256 199 свердловских избирателей на 2 363 избирательных участках в регионе или через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Глава избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко заявила, что голосование в регионе прошло в соответствии с избирательным законодательством. По итогам трех дней голосования в региональный Избирком поступило 57 обращений. «Все поступившие обращения и жалобы рассмотрены в рамках компетенции избирательных комиссий»,— сказала Елена Клименко.

По ее словам, в 2026 году для участия в дистанционном электронном голосовании в Свердловской области было подано 334,5 тыс. заявлений. Это 10,14% от общего числа избирателей региона. Показатель стал рекордным для области.

Полина Бабинцева