Альпака-парк воронежского бизнесмена Слабунова открылся вместо Курска в Тверской области

Планировавшийся к открытию в Курске альпака-парк в итоге начал работу в Тверской области. Проект перенесли на курорт Завидово. Об этом сообщил воронежский предприниматель Сергей Слабунов (известный по ресторанам «1586», «Энсо. Созерцание» и «Сабуров Холл», парку «Белый колодец» и компании Big Event).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Новый альпака-парк принял первых посетителей 19 сентября. Туда перевезли все конструкции и оснащение, подготовленные ранее для проекта в Курске. На территории разместились альпаки, лани, еноты, мини-кони и бычок, причем доставка части животных еще продолжается.

Изначально проект собирались реализовать в Курске на территории парка «Боева дача». Инициатива вызвала неоднозначную реакцию местных жителей, опасавшихся вырубки деревьев. Позже рассматривалось решение сместить площадку примерно на 100 м от изначально согласованной. Среди дополнительных сложностей реализации проекта предприниматель отмечал состояние участка. В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что работы должны были завершиться в январе — марте 2026-го.

Открывшийся в Тверской области объект стал уже 15-м альпака-парком господина Слабунова. Первый под названием El Paco он открыл в развлекательном комплексе «Белый колодец» в Хохольском районе Воронежской области в 2021 году, вложив в него 5 млн руб.

Кроме того, в начале сентября стало известно, что Сергей Слабунов совместно с управляющим партнером воронежской пивоваренной ГК «Таркос» Дмитрием Тарасевичем в конце августа открыли в пригороде Санкт-Петербурга 14-й альпака-парк. Он работает под брендом «Пача мама». Объем вложений в проект, по словам господина Слабунова, составил порядка 30 млн руб.

Кабира Гасанова