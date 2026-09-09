Воронежские бизнесмены открыли альпака-парк под Санкт-Петербургом за 30 млн

Воронежский бизнесмен Сергей Слабунов (рестораны «1586», «Энсо. Созерцание» и «Сабуров Холл», парк «Белый колодец», компания Big Event) и управляющий партнер местной пивоваренной ГК «Таркос» Дмитрий Тарасевич в конце августа открыли в пригороде Санкт-Петербурга 14-й парк альпака. Он, как и почти все предыдущие площадки, будет работать под брендом «Пача мама». Как рассказал «Ъ-Черноземье» господин Слабунов, объем вложений в проект составил порядка 30 млн руб.

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Это первый парк рядом с торговым центром. По мнению Сергея Слабунова, встреча с альпака «выгодно дополняет любой шопинг»: «Сначала закупиться, потом обниматься. Или наоборот. В общем, тестируем новые локации для парков».

Площадь площадки составляет около 3 тыс. кв. м. По словам бизнесмена, она создавалась дольше, чем планировалось. Сроки затянулись на три месяца из-за судебных тяжб с изначальным подрядчиком и поиска нового.

В петербургском «Пача мама» поселили 20 альпака, а также несколько кроликов и коз. В ближайшее время увеличивать количество обитателей площадки не планируется, но при необходимости у создателей сети есть резервное стадо «с внушительным поголовьем». Часть альпака даже выставляется на продажу: изначально они завозились с запасом.

Господин Слабунов и его партнеры рассчитывают на то, что вложения в новый парк окупятся примерно через три года.

«Сроки окупаемости сейчас сложно предполагать, так как поведение потребителей сильно меняется в этом году. Значительно сильнее, чем в предыдущие. Соответственно, мы по итогам года будем уточнять все наши финансовые модели и планы»,— добавил бизнесмен.

По его словам, в 2026 году планируется открыть еще один, 15-й, «Пача мама» и «пока остановиться на этом».

Первый альпака-парк под названием El Paco Сергей Слабунов открыл в развлекательном комплексе «Белый колодец» в Хохольском районе Воронежской области в 2021 году. Объем вложений в проект составил 5 млн руб. В августе 2023-го на курорте «Роза хутор» в Сочи заработал первый «Пача мама» за 70 млн руб.

Алина Морозова