Сергей Слабунов опроверг вырубку деревьев под альпака-парк в Курске

В Курске началось строительство парка альпака в парке «Боева дача» (является особо охраняемой природной территорией). На фоне этого местные жители выразили в соцсетях беспокойство из-за возможной вырубки деревьев. Однако участвующий в проекте воронежский бизнесмен Сергей Слабунов (рестораны «1586», «Энсо», компания Big Event) заявил «Ъ-Черноземье», что уничтожение зеленых насаждений не планируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

«Каждый раз, когда мы проектируем новый парк, начинается все с топографической съемки территории с подеревкой — то есть с точными данными обо всех зеленых насаждениях. Наши проекты никогда не предполагают вырубку деревьев. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы сохранить и использовать естественную зелень — это создает защиту от ветра, осадков и солнца, делает пространство более уютным»,— рассказал господин Слабунов.

Судя по опубликованной в соцсетях фотографии паспорта объекта, работы стартовали в четвертом квартале 2025 года, а завершатся в январе–марте 2026-го. По словам бизнесмена, его реализуют некие партнеры, статус которых не уточняется. «Сам я узнал о появлении подобных публикаций [о возможной вырубке] всего несколько дней назад. В целом, в этом нет ничего нового: когда мы открывали первый парк в Воронеже, тоже сталкивались с критичными замечаниями»,— сказал Сергей Слабунов. Параметры проекта он не раскрыл.

Альпака-парк El Paco был открыт в развлекательном комплексе «Белый колодец» в Хохольском районе Воронежской области в 2021 году. Он стал первым подобным проектом с участием господина Слабунова. В 2023–2025 годах вместе с ГК «Таркос» (управляющий партнер — Дмитрий Тарасевич) он запустил девять парков альпака под брендом «Пача мама». Еще три площадки открылись на новогодних праздниках.

По словам Сергея Слабунова, при реализации подобных проектов проводятся экскурсии для журналистов и зоозащитников. Он добавил, что после таких встреч «все вопросы, как правило, снимаются, сами собой».

Ситуацию прокомментировал на оперативном совещании и губернатор Курской области Александр Хинштейн. «Я вижу реакцию жителей в социальных сетях — она неоднозначная,— отметил глава области. — Есть те, кто задает совершенно обоснованные вопросы о том, как будет идти строительство и возможно ли оно на особо охраняемой природной территории. Нужно пригласить инвестора, кажется, он из Воронежа, чтобы он представил подробную презентацию. Мы рассчитываем на появление еще одной точки притяжения за счет внебюджетных средств. Ни о капитальном строительстве, ни о вырубке деревьев речь не идет. Чтобы жители могли убедиться в этом, мы проанонсируем встречу».

Алина Морозова, Юрий Голубь