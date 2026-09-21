В Тамбовской области не продают топливо на 30 заправках

По состоянию на вечер 21 сентября в Тамбовской области временно приостановлена продажа топлива на 30 автозаправочных станциях. Еще 184 АЗС в регионе работают. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Из работающих заправок 143 предлагают бензин АИ-92, 116 — АИ-95, а 182 — дизельное топливо. Полный ассортимент из трех видов горючего доступен на 113 объектах.

С 14 августа ограничения по системе «чет-нечет» сняты для всех несетевых АЗС региона. Также на них разрешена продажа топлива в канистры и другую переносную тару.

На сетевых объектах операторов «Роснефть» (44 станции) и «Лукойл» (восемь станций) правило «чет-нечет» сохраняется. В четные дни заправку разрешено осуществлять автомобилям с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные дни доступ к топливу имеют владельцы машин с цифрами 1, 3, 5, 7 или 9 в начале госномера.

В середине прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что топливо недоступно на 28 АЗС в Тамбовской области. Реализация бензина и дизеля шла на 186 заправках. Бензин марки АИ-92 утром был доступен на 161 заправке. Столько же АЗС продавали АИ-95. Дизтопливо было в наличии на 184 станциях, а все три вида топлива сразу реализовывали 146 заправок.

Подробнее о ситуации с бензином в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье» «Особенности национальной заправки».

Егор Якимов