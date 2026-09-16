Топливо не продают на 28 АЗС в Тамбовской области

По состоянию на утро 16 сентября в Тамбовской области 28 автозаправочных станций временно не продавали топливо потребителям. Реализация бензина и дизеля шла на 186 АЗС. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным областных властей, бензин марки АИ-92 утром был доступен на 161 заправке. Столько же АЗС продавали АИ-95. Дизтопливо было в наличии на 184 станциях, а все три вида топлива сразу реализовывали 146 заправок.

Сейчас на сетевых АЗС операторов «Роснефть» (44 станции) и «Лукойл» (8 станций) в Тамбовской области продолжает действовать система «чет-нечет». По четным датам могут заправляться владельцы автомобилей с госномерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 и 8. В нечетные числа отпуск бензина доступен для машин с номерами на 1, 3, 5, 7 и 9.

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что на утро 15 сентября в Воронежской области бензин марки АИ-95 был в наличии более чем на 60% автозаправочных станций, а АИ-92 — на 74,9% АЗС. Дизельным топливом были обеспечены 88,6% заправок, ограничения на его отпуск уже сняли практически все федеральные и региональные поставщики.

Денис Данилов