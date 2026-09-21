В Югре разрешили не отправлять детей в школу при режиме беспилотной опасности

Родители в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) смогут оставить детей дома и не отправлять их в школу, если введенный в регионе режим «Беспилотная опасность» сохранится до утра. Пропуск занятий в таком случае будет считаться уважительной причиной. Об этом сообщили в департаменте образования и науки Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«В случае изменения ситуации и введения режима "Угроза беспилотной опасности" будет организовано обучение с применением дистанционных технологий, о чем проинформируем дополнительно»,— говорится в сообщении.

Режим Беспилотной опасности был введен в Югре в 19:29 по местному времени. Особый режим также действует в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Полина Бабинцева