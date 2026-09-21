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В ХМАО и ЯНАО объявили режим беспилотной опасности

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО — Югра) и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в региональных управлениях РСЧС.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

«Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие»,— написал губернатор Югры Руслан Кухарук.

Жителям напомнили, что на территории Ямала и Югры действует запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию в социальных сетях и мессенджерах любых материалов, связанных с применением беспилотников и их последствиями.

Полина Бабинцева

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