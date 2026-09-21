«Ростелеком» отозвал жалобу в ФАС на закупку услуг по фиксации нарушений ПДД

ПАО «Ростелеком» отозвало жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на проведение конкурса по установке систем фиксации нарушений ПДД в Красноярском крае. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Компания подала претензию 8 сентября, указывая на неправомерный выбор способа закупки. По мнению оператора, заказчик — краевое агентство госзаказа — должен был провести аукцион вместо конкурса, так как технология фотовидеофиксации строго регламентирована ГОСТами и не предполагает вариативности квалификации участника.

«Основным критерием отбора... должна являться исключительно ценовая конкуренция», — говорилось в тексте жалобы. Однако уже 15 сентября оператор отозвал свои претензии.

При этом ФАС успела приостановить определение поставщика до выяснения обстоятельств. Итоги тендера с начальной ценой 1,26 млрд руб. планируется подвести 28 сентября.

Согласно техзаданию, подрядчик должен установить 68 дорожных камер до 1 мая 2028 года на территории всего Красноярского края, в том числе в Красноярске, Минусинске, Канске, Ачинске и других населенных пунктах. Погрешность измерения скорости машин (до 100 км/ч) не должна превышать 1 км/ч, а видеозапись с комплексов — вестись строго в цветном режиме.

Лолита Белова