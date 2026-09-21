Суд в Новосибирске вынес приговор руководству ПТК-30 по делу о мошенничестве

Железнодорожный райсуд Новосибирска заочно вынес приговор в отношении основателей строительного холдинга ПТК-30 Владимира и Антона Коноваловых. Их признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к семи и восьми годам колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с 2013 года по 2017-й фигуранты дела предлагали клиентам к продаже квартиры на нулевом цикле строительства. Они показывали макеты будущих домов и планировки квартир. Руководители компании, установили правоохранители заключили с гражданами договоры участия в долевом строительстве домов на улицах Вилюйская, 9, Волховская, 37, Овражная и Дуси Ковальчук, 378/1.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2018 года по заявлениям обманутых клиентов, которые так и не въехали в приобретенные ими квартиры, полиция возбудила уголовное дело. Ущерб от действий Владимира и Антона Коноваловых следствием оценивается более чем в 700 млн руб.

Кроме того, в этот же период руководители ПТК-30 приобрели право собственности на земельный участок за 4 млн руб. на ул. Овражная через подложные документы для регистрации права собственности. «В связи с чем указанный земельный участок неправомерно выбыл из распоряжения мэрии Новосибирска»,— говорится в сообщении ведомства.

На стадии судебных прений по уголовному делу соучастники скрылись и были объявлены в розыск.

Александра Стрелкова