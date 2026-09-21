Заключенные продлили себе сроки

Верховный суд России поставил точку в деле о захвате заложников в СИЗО Кемерова летом 2022 года. Шестерых арестантов, которые во время проверки напали с заточками на конвоиров и забаррикадировались с ними в камере, в декабре 2024 года осудили на сроки от 10 до 28 лет. Решение безуспешно обжаловали трое обвиняемых, настаивавших на отмене приговора и дополнительном расследовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд вынес окончательное решение по делу о захвате заложников в кемеровском СИЗО

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Верховный суд вынес окончательное решение по делу о захвате заложников в кемеровском СИЗО

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Коллегия Верховного суда проверила законность приговора по делу о захвате заложников в СИЗО Кемерова.

Сам инцидент произошел 21 августа 2022 года. Когда трое конвоиров, среди которых были две женщины, пришли с вечерней проверкой в камеру, заключенные напали на них и забаррикадировали двери вырванными из пола досками.

Угрожая заточками, арестанты потребовали телефон и наркотики, встречу с руководством УФСИН по Кемеровской области и прокуратуры.

Одну женщину-конвоира нападавшие отпустили, еще двоих заложников освободили бойцы отряда «Кедр» в ходе спецоперации. В качестве обвиняемых по делу привлекли шестерых заключенных, Следственный комитет России инкриминировал им ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников) и ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). В декабре 2024 года 1-й Восточный окружной военный суд вынес по делу приговор. С учетом прежних судимостей он назначил фигурантам сроки от 10 до 28 лет лишения свободы.

Трое обвиняемых — Алексей Зубков, Евгений Зимин и Станислав Жаменсанов — обжаловали решение, дойдя до Верховного суда. Они просили отменить приговор, оспаривая его законность и обоснованность, настаивали на дополнительном расследовании, обвиняя правоохранителей в фальсификациях. Евгений Зимин, получивший почти 11 лет заключения, указал, что по делу якобы не установлен истинный мотив преступления, связанный с нарушениями прав заключенных со стороны сотрудников УФСИН по Кемеровской области. По его мнению, осужденные находились в состоянии крайней необходимости, их требования вызвать представителей прокуратуры, ФСИН и СМИ были законными.

Станислав Жаменсанов, которого приговорили к 15,5 годам, отметил в жалобе, что суд нарушил принцип состязательности и равноправия сторон и с обвинительным уклоном оценил доказательства.

Также он сообщил, что с ним не заключают контракт на прохождение военной службы.

Как указывается в решении, Верховный суд изменил приговор только Алексею Зубкову: назначенное ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы снижено с трех лет до двух лет. Основное наказание — 26 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии особого режима — оставлено без изменения.

Константин Воронов