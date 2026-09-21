Заключенные продлили себе сроки
Вынесены приговоры по делу о нападении на конвоиров в кемеровском СИЗО
Верховный суд России поставил точку в деле о захвате заложников в СИЗО Кемерова летом 2022 года. Шестерых арестантов, которые во время проверки напали с заточками на конвоиров и забаррикадировались с ними в камере, в декабре 2024 года осудили на сроки от 10 до 28 лет. Решение безуспешно обжаловали трое обвиняемых, настаивавших на отмене приговора и дополнительном расследовании.
Верховный суд вынес окончательное решение по делу о захвате заложников в кемеровском СИЗО
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
Коллегия Верховного суда проверила законность приговора по делу о захвате заложников в СИЗО Кемерова.
Сам инцидент произошел 21 августа 2022 года. Когда трое конвоиров, среди которых были две женщины, пришли с вечерней проверкой в камеру, заключенные напали на них и забаррикадировали двери вырванными из пола досками.
Угрожая заточками, арестанты потребовали телефон и наркотики, встречу с руководством УФСИН по Кемеровской области и прокуратуры.
Одну женщину-конвоира нападавшие отпустили, еще двоих заложников освободили бойцы отряда «Кедр» в ходе спецоперации. В качестве обвиняемых по делу привлекли шестерых заключенных, Следственный комитет России инкриминировал им ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников) и ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). В декабре 2024 года 1-й Восточный окружной военный суд вынес по делу приговор. С учетом прежних судимостей он назначил фигурантам сроки от 10 до 28 лет лишения свободы.
Трое обвиняемых — Алексей Зубков, Евгений Зимин и Станислав Жаменсанов — обжаловали решение, дойдя до Верховного суда. Они просили отменить приговор, оспаривая его законность и обоснованность, настаивали на дополнительном расследовании, обвиняя правоохранителей в фальсификациях. Евгений Зимин, получивший почти 11 лет заключения, указал, что по делу якобы не установлен истинный мотив преступления, связанный с нарушениями прав заключенных со стороны сотрудников УФСИН по Кемеровской области. По его мнению, осужденные находились в состоянии крайней необходимости, их требования вызвать представителей прокуратуры, ФСИН и СМИ были законными.
Станислав Жаменсанов, которого приговорили к 15,5 годам, отметил в жалобе, что суд нарушил принцип состязательности и равноправия сторон и с обвинительным уклоном оценил доказательства.
Также он сообщил, что с ним не заключают контракт на прохождение военной службы.
Как указывается в решении, Верховный суд изменил приговор только Алексею Зубкову: назначенное ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы снижено с трех лет до двух лет. Основное наказание — 26 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии особого режима — оставлено без изменения.