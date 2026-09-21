В Орловской области при атаке ВСУ повреждено здание ТИК

В результате атаки ВСУ в Орловской области получило повреждения здание территориальной избирательной комиссии. Об этом в ходе совещания в облправительстве сообщил губернатор Андрей Клычков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«У нас есть повреждения здания территориальной избирательной комиссии, но к тому моменту уже комиссия закончила работу, и никого в здании не было. Это нам позволило обойтись без жертв»,— уточнил глава региона.

Сегодня стало известно, что в Белгородской области в ходе трехдневного голосования с 18 по 20 сентября атакам со стороны ВСУ подверглись 13 зданий избирательных комиссий.

Как сообщал господин Клычков в своем канале «Макс», в ночь на 21 сентября над Орловской областью уничтожили 32 БПЛА. Пострадавших нет, однако известно о повреждении трех частных домов.

Кабира Гасанова