13 зданий избиркомов атаковали в Белгородской области во время выборов

В Белгородской области в ходе трехдневного голосования с 18 по 20 сентября атакам со стороны ВСУ подверглись 13 зданий избирательных комиссий. Об этом в рамках заседания в информационном центре комиссии заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Атаки также фиксировались в других регионах. В Запорожской области повреждения получили 17 зданий избиркомов, в ЛНР — 14, в Херсонской области — 10, в Брянской — 9, в ДНР — 6. Еще по одному объекту пострадало в Крыму, Самарской и Тюменской областях.

По предварительным подсчетам избирательной комиссии Белгородской области после обработки 100% протоколов, на губернаторских выборах лидирует врио главы региона Александр Шуваев («Единая Россия»). Он заручился поддержкой 65,97% избирателей, набрав свыше 490 тыс. голосов.

На выборах в Государственную думу в Черноземье по итогам обработки 95% бюллетеней лидирует Единая Россия (ЕР). В Белгородской области в округе №79 лидером остался действующий депутат Госдумы Никита Румянцев с результатом 51,19%, вторая строчка у представителя КПРФ Ирины Гуковой (14,34%), третья — у депутата областной думы Евгения Дремова (11,14%). Во втором округе №80, на первом месте также расположился действующий депутат Государственной думы Андрей Скоч (74,35%). Второе занял представитель КПРФ Юрий Криводеров (7,26%). Замыкает тройку депутат облдумы от ЛДПР Богдан Червинский (5,50%).

Кабира Гасанова