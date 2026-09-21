Победители все те же

Выборы в Госдуму РФ в Новосибирской области не принесли радикальных изменений в соотношение политических сил в регионе. В одномандатных округах они привели к тем же результатам, что и пять лет назад. По итогам голосования по партспискам «Единая Россия» (ЕР) укрепила свои позиции, а КПРФ осталась второй, потеряв несколько процентов. Третьей партией по уровню поддержки новосибирцев оказались «Новые люди», оттеснившие с этой позиции ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По результатам выборов в Госдуму «Единая Россия» укрепила свои позиции в Новосибирской области, а «Новые люди» вошли в тройку самых поддерживаемых политических сил в регионе

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ По результатам выборов в Госдуму «Единая Россия» укрепила свои позиции в Новосибирской области, а «Новые люди» вошли в тройку самых поддерживаемых политических сил в регионе

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Наталья Кошкина на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 21 сентября подвела предварительные итоги выборов в Госдуму РФ на территории региона. По ее данным, явка на этот раз достигла 43,17%, что больше, чем на предыдущих выборах в 2021 году (37,74%). В том числе около 190 тыс. человек воспользовались дистанционным электронным голосованием.

Итоги голосования в четырех одномандатных округах на территории области полностью совпали с результатами пятилетней давности. Мандаты вновь получат единороссы Олег Иванинский (36,48%), Дмитрий Савельев (46,26%) и Виктор Игнатов (41,46%), а также справоросс Александр Аксененко (45,79%). Все они улучшили свои результаты. Если в 2021 году четверо победителей набрали в общей сложности 270,2 тыс. голосов, то в 2026-м — 396,7 тыс.

При голосовании по партспискам ЕР получила 42,91%, добавив к предыдущему результату 7,66%. КПРФ, напротив, потеряла 6,35%, но осталась на втором месте с 19,51%. На третьем месте оказались «Новые люди». Они прибавили 3,25% и с итоговыми 11,96% обошли ЛДПР (10,42%, плюс 0,81%). «Справедливая Россия» в Новосибирской области едва преодолела пятипроцентный порог (5,32%), потеряв 1,62% к показателю прошлых выборов.

Госпожа Кошкина заметила, что жалоб на нарушения процедуры голосования и подсчета голосов в избиркомы не поступало.

«Хотелось бы отметить, что за последние 15 лет, за четыре избирательные кампании в Государственную думу в процентах партия “Единая Россия” получила наивысший результат в Новосибирской области. И что приятно, из года в год мы увеличиваем количество избирателей-сторонников, которые поддерживают нашу команду»,— отметил Андрей Травников, поздравляя однопартийцев. Напомним, губернатор является секретарем регионального отделения (РО) ЕР. Он также возглавлял в партсписке группу, в которую вошли кандидаты от Новосибирской и Омской областей.

Первый секретарь обкома КПРФ, экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть не высказал разочарования, оценивая итоги выборов. «Несмотря на трудности, которые пришлось преодолевать, — административный ресурс, противостояние нашим кандидатам, — мы добились одного из лучших результатов в Сибири. Мы подтвердили, что КПРФ является второй политической силой в области»,— сказал лидер новосибирских коммунистов. По предварительным данным, лучше новосибирских в Сибирском федеральном округе оказались результаты КПРФ в Иркутской области (23,29%) и Республике Хакасия (26,32%).

Лидер новосибирских справороссов, депутат Госдумы Александр Аксененко, комментируя ситуацию после закрытия избирательных участков, высказал уверенность в том, что партия останется парламентской. «С оптимизмом смотрим в будущее. Уверен, что у нас будет сильная фракция»,— сказал он.

Руководитель РО «Новых людей», депутат заксобрания региона Дарья Карасева объяснила рост поддержки партии на выборах запросом общества на обновление политической системы, а также подросшей явкой. По ее данным, полученное партией в Новосибирской области число голосов позволит реготделению провести в Госдуму своего кандидата — Сергея Власова. Он возглавлял в партсписке группу кандидатов от Новосибирской области, Алтайского края, а также республик Алтай, Тыва и Хакасия.

«Судя по предварительным результатам, в целом сохраняется статус-кво с некоторым укреплением позиций ЕР и перераспределением процентов между другими парламентскими партиями. “Новым людям” в этот раз удалось обойти “Справедливую Россию” и ЛДПР без Жириновского. Активно разыгрывавшая оппозиционную повестку КПРФ сохранила вторую позицию, но с потерей процентов, что дает повод задуматься о дальнейшей стратегии партии»,— подвел предварительные итоги голосования директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов.

Политолог Алексей Мазур также считает, что итоги выборов оказались в «базовом сценарии» с сохранением у ЕР уверенного первого места, а у КПРФ — уверенного второго с большим отрывом от первого. Кроме этого, он отметил значимый результат кандидатов «Яблока» в одномандатных округах. В 2021 году партия по спискам набрала 1,18%. На этот раз при отсутствии списка в Новосибирском округе №137 Наталья Чебыкина заняла пятое место, опередив кандидата-справоросса, а Петр Копылов оказался четвертым в Центральном округе №138. По мнению господина Мазура, эти данные говорят о том, что «у списка партии был бы шанс преодолеть пятипроцентный барьер».

Валерий Лавский