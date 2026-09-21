«Единая Россия» получила больше 72% голосов на выборах в Воронежской области

По результатам досрочного голосования в Воронеже, Борисоглебске, Новоусманском, Россошанском и Острогожском районах, а также трех дней голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ в Воронежской области — 18, 19 и 20 сентября — явка по региону достигла 75,30%. В областном центре она составила 61,87%. По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) наибольшее число голосов по единому округу набрала партия «Единая Россия» — 72,16%. Об этом председатель облизбиркома Илья Иванов 21 сентября рассказал на совещании в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брифинг в региональном штабе партии «Единая Россия» вечером 20 сентября

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Брифинг в региональном штабе партии «Единая Россия» вечером 20 сентября

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Результаты остальных партий:

КПРФ — 10,08%;

«Новые люди» — 5,86%;

ЛДПР — 4,94%;

«Справедливая Россия» — 2,17%;

«Партия пенсионеров» — 1,15%;

«Родина» — 0,94%;

«Зеленые» — 0,74%;

«Коммунисты России» — 0,68%;

«Партия прямой демократии» — 0,29%.

По информации господина Иванова, механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались 62 593 избирателя.

На предыдущих выборах Госдумы в 2021 году явка в Воронежской области составила 53,86%, в Воронеже — 34,66%. В 2016 году показатели находились на уровне 53,70% и 35,47% соответственно, в 2011-м — 64,30% и 51,01%, в 2007-м — 66,85% и 56,66%, в 2003-м — 52,60% и 47,99%.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», действующие депутаты Госдумы от «Единой России» победили во всех трех одномандатных округах Воронежской области на выборах в новый созыв. Алексей Гордеев занял первое место в округе №92, представляющем Левобережный район Воронежа и ряд районов области, с результатом 84,76% — с таким высоким уровнем поддержки избирателей господин Гордеев занял четвертое место по стране, опередив спикера ГД Вячеслава Володина. Сергей Чижов стал лидером в округе №91, который охватывает Железнодорожный, Ленинский и Центральный районы Воронежа, а также несколько районов области, получив 69,09% голосов. Аркадий Пономарев победил в округе №90, который представляет Коминтерновский и Советский районы Воронежа, Нововоронеж и еще ряд районов области — он набрал 59,6%.

Денис Данилов