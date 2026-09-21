Алексей Гордеев в Воронежской области вошел в топ-5 по поддержке избирателей в РФ

Действующий депутат Государственной думы и бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев с результатом 84,76% голосов занял первое место в округе №92 (Павловском), представляющем Левобережный район Воронежа и ряд районов области. По уровню поддержки избирателей на выборах в Госдуму девятого созыва господин Гордеев занял четвертое место по одномандатным округам. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Более высокие результаты показали только:

Адам Делимханов — 95,21%, Чеченский одномандатный избирательный округ №41;

Хизри Абакаров — 89,8%, Дербентский одномандатный избирательный округ №12;

Иван Демченко — 86,71%, Западный одномандатный избирательный округ №52 в Краснодарском крае.

Действующий спикер ГД Вячеслав Володин занял пятое место, набрав 82,93% по Саратовскому одномандатному избирательному округу №164.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», действующие депутаты Госдумы победили во всех трех округах Воронежской области на выборах в новый созыв. Помимо Алексея Гордеева, речь идет о сооснователе ТРЦ «Галерея Чижова» Сергее Чижове (округ №91) и основателе «Молвеста» Аркадии Пономареве (округ №90). Они получили 69,09% и 59,6% голосов соответственно.

Об итогах праймериз ЕР в макрорегионе перед выборами в Госдуму читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов