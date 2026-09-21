Инспекторов накрыло сроком

После двух лет разбирательства суд вынес обвинительный приговор в отношении семерых бывших инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора, проверявших в 2021 году шахту «Листвяжная» в Кузбассе. В зависимости от роли каждого они обвинялись в получении взятки в крупном размере, фальсификации доказательств по делам о правонарушениях и превышении должностных полномочий. В итоге проверявших шахту, на которой случилась крупнейшая за 10 лет авария в регионе, приговорили к лишению свободы на срок от семи до 11 лет и многомиллионным штрафам. Один из подсудимых умер, не дожив до приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представшие перед судом после техногенной катастрофы на шахте «Листвяжная» сотрудники Рестехнадзора признаны виновными в коррупции и превышении должностных полномочий

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Представшие перед судом после техногенной катастрофы на шахте «Листвяжная» сотрудники Рестехнадзора признаны виновными в коррупции и превышении должностных полномочий

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Беловский городской суд уголовное дело восьмерых бывших инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора поступило в сентябре 2024 года. По версии следствия, обвиняемые в марте-апреле 2021 года в ходе плановой проверки промышленной безопасности на шахте «Листвяжная» (входит в компанию «СДС-Уголь») потребовали от руководства предприятия по 25 тыс. руб. в качестве взятки, угрожая приостановкой деятельности в случае выявления даже незначительных нарушений. При этом трое из них — Александр Трокман, Евгения Бычкова и Сергей Винокуров — долгое время ежемесячно получали от дирекции шахты по 10 тыс. руб. за лояльное отношение при проверках. Инспектор Алексей Созинов, по версии следствия, проверяя в ноябре 2021 года работу шахты, сфальсифицировал материалы дела об административном правонарушении о несоблюдении требований промышленной безопасности в отношении непричастных сотрудников шахты «Листвяжная», из-за чего тех незаконно оштрафовали на 25 тыс. руб.

В итоге Николаю Адамкову, Евгении Бычковой, Александру Трокману и Сергею Винокурову были предъявлены обвинения в получении взятки в крупном размере, совершенном с вымогательством организованной группой (пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), Сергею Зубкову, Александру Логвенкову, Вячеславу Дехтяруку и Алексею Созинову — в групповом получении и вымогательстве взяток (пп. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Кроме того, последнего обвинили в превышении должностных полномочий и в фальсификации доказательств по делам об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 286 УК РФ и ч. 1 ст. 303 УК РФ).

Решением Беловского горсуда Александр Трокман приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима (как и все остальные подсудимые мужчины), штрафу в 8 млн руб. и к лишению права занимать распорядительные должности на государственной и муниципальной службе в течение девяти лет. Николай Адамков и Алексей Созинов получили по девять лет со штрафами 6 млн руб. и 2,75 млн руб. соответственно. Прав на госслужбу они лишены на 5 лет и 4 года соответственно. К семи с половиной годам, штрафу в 2,75 млн руб. и к лишению прав на четыре года были приговорены Вячеслав Дехтярук и Сергей Зубков, на полгода меньший срок лишения свободы и те же штраф и срок лишения прав получил Александр Логвенков, сообщили в суде. Евгении Бычковой суд назначил восемь лет в колонии общего режима и штраф 3 млн руб. Распорядительные должности она не имеет права занимать в течение пяти лет.

При этом Александра Трокмана Беловский горсуд в ноябре 2022 года приговорил к семи годам лишения свободы и 4,5 млн руб. штрафа за взятки от другой угольной шахты в Беловском муниципальном округе, а Сергея Винокурова в сентябре 2023 года — к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на один год за получение взятки в виде угля от директора шахты «Листвяжная». Во время разбирательства этого дела он умер до приговора.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел в ноябре 2021 года. Во время происшествия под землей находились 285 человек. В результате 46 шахтеров и пять горноспасателей погибли.

Уже на следующий день после происшествия следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина (также умер до приговора в декабре 2023 года, в связи с чем уголовное преследование в отношении него прекращено). Их обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Накануне аварии они, по версии следствия, ненадлежащим образом провели проверку шахты «Листвяжная». В частности, «без фактической проверки составили акты о проверке» вентиляционного штрека участка №4. Именно в нем 25 ноября 2021 года произошло задымление, в результате чего задохнулись горняки.

Игорь Лавренков, Кемерово