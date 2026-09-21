Инспекторов накрыло сроком
Проверявших шахту «Листвяжная» незадолго до катастрофы приговорили в Кузбассе
После двух лет разбирательства суд вынес обвинительный приговор в отношении семерых бывших инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора, проверявших в 2021 году шахту «Листвяжная» в Кузбассе. В зависимости от роли каждого они обвинялись в получении взятки в крупном размере, фальсификации доказательств по делам о правонарушениях и превышении должностных полномочий. В итоге проверявших шахту, на которой случилась крупнейшая за 10 лет авария в регионе, приговорили к лишению свободы на срок от семи до 11 лет и многомиллионным штрафам. Один из подсудимых умер, не дожив до приговора.
Представшие перед судом после техногенной катастрофы на шахте «Листвяжная» сотрудники Рестехнадзора признаны виновными в коррупции и превышении должностных полномочий
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
В Беловский городской суд уголовное дело восьмерых бывших инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора поступило в сентябре 2024 года. По версии следствия, обвиняемые в марте-апреле 2021 года в ходе плановой проверки промышленной безопасности на шахте «Листвяжная» (входит в компанию «СДС-Уголь») потребовали от руководства предприятия по 25 тыс. руб. в качестве взятки, угрожая приостановкой деятельности в случае выявления даже незначительных нарушений. При этом трое из них — Александр Трокман, Евгения Бычкова и Сергей Винокуров — долгое время ежемесячно получали от дирекции шахты по 10 тыс. руб. за лояльное отношение при проверках. Инспектор Алексей Созинов, по версии следствия, проверяя в ноябре 2021 года работу шахты, сфальсифицировал материалы дела об административном правонарушении о несоблюдении требований промышленной безопасности в отношении непричастных сотрудников шахты «Листвяжная», из-за чего тех незаконно оштрафовали на 25 тыс. руб.
В итоге Николаю Адамкову, Евгении Бычковой, Александру Трокману и Сергею Винокурову были предъявлены обвинения в получении взятки в крупном размере, совершенном с вымогательством организованной группой (пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), Сергею Зубкову, Александру Логвенкову, Вячеславу Дехтяруку и Алексею Созинову — в групповом получении и вымогательстве взяток (пп. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Кроме того, последнего обвинили в превышении должностных полномочий и в фальсификации доказательств по делам об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 286 УК РФ и ч. 1 ст. 303 УК РФ).
Решением Беловского горсуда Александр Трокман приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима (как и все остальные подсудимые мужчины), штрафу в 8 млн руб. и к лишению права занимать распорядительные должности на государственной и муниципальной службе в течение девяти лет. Николай Адамков и Алексей Созинов получили по девять лет со штрафами 6 млн руб. и 2,75 млн руб. соответственно. Прав на госслужбу они лишены на 5 лет и 4 года соответственно. К семи с половиной годам, штрафу в 2,75 млн руб. и к лишению прав на четыре года были приговорены Вячеслав Дехтярук и Сергей Зубков, на полгода меньший срок лишения свободы и те же штраф и срок лишения прав получил Александр Логвенков, сообщили в суде. Евгении Бычковой суд назначил восемь лет в колонии общего режима и штраф 3 млн руб. Распорядительные должности она не имеет права занимать в течение пяти лет.
При этом Александра Трокмана Беловский горсуд в ноябре 2022 года приговорил к семи годам лишения свободы и 4,5 млн руб. штрафа за взятки от другой угольной шахты в Беловском муниципальном округе, а Сергея Винокурова в сентябре 2023 года — к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на один год за получение взятки в виде угля от директора шахты «Листвяжная». Во время разбирательства этого дела он умер до приговора.
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел в ноябре 2021 года. Во время происшествия под землей находились 285 человек. В результате 46 шахтеров и пять горноспасателей погибли.
Уже на следующий день после происшествия следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина (также умер до приговора в декабре 2023 года, в связи с чем уголовное преследование в отношении него прекращено). Их обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Накануне аварии они, по версии следствия, ненадлежащим образом провели проверку шахты «Листвяжная». В частности, «без фактической проверки составили акты о проверке» вентиляционного штрека участка №4. Именно в нем 25 ноября 2021 года произошло задымление, в результате чего задохнулись горняки.