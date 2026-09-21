С отравлением в больницу госпитализировали 13 юниоров-хоккеистов из Новосибирска

В Иркутскую областную больницу госпитализировали 13 несовершеннолетних спортсменов с острой кишечной инфекцией. Подростки прибыли в Иркутск из Новосибирска на соревнования, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. У заболевших и контактировавших с ними лиц обнаружен норовирус», — говорится в сообщении.

На соревнования в Приангарье выехали 36 мальчиков от 12 до 14 лет из двух новосибирских хоккейных команд. Ранее СУ СКР и прокуратура региона организовали проверку по факту отравления детей.

Александра Стрелкова