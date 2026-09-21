Апелляция утвердила приговор экс-директору института реабилитации ПИМУ

Апелляционная коллегия Нижегородского областного суда 21 сентября утвердила приговор в виде штрафа в размере 2 млн руб. бывшему директору института реабилитации Приволжского медицинского университета (ПИМУ) Сергею Хрулеву, осужденному за взятку. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщил адвокат Ярослав Шарыгин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Сергей Хрулев был признан виновным в коррупции в мае 2026 года. По фабуле дела, за 900 тыс. руб. осужденный обеспечил ООО «Биологик» предпринимателя Михаила Грошева победу на торгах по поставке медоборудования для клиники вуза. Также суд запретил Сергею Хрулеву в течение пяти лет занимать должности в сфере закупок.

Михаила Грошева сейчас судят за взятку и мошенничество при поставке ПИМУ медицинских тренажеров по завышенной стоимости. Его предполагаемыми подельниками следствие считает бывшего первого проректора вуза Сергея Вожика и начальника службы закупок Вячеслава Матвеичева.

Владимир Зубарев