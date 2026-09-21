В Омской области предлагают утвердить звание «Заслуженный изобретатель»

Власти Омской области намерены принять почетное звание «Заслуженный изобретатель». Соответствующий законопроект опубликован на портале правительства региона.

Звание может быть присвоено за «многолетнюю плодотворную изобретательскую и рационализаторскую деятельность, крупный вклад в технический прогресс, имеющий важное значение для социально-экономического развития Омской области», говорится в документе.

Согласно документу, в перечень почетных званий входят представители культуры, науки, сельского хозяйства, дорожного хозяйства, государственной и гражданской службы, ЖКХ, сферы обслуживания населения, транспорта и других направлений.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2024 года в Омской области утвердили дизайн региональной награды «За участие в специальной военной операции». Медаль присуждается военнослужащим и волонтерам, которые оказывали поддержку фронту.

Александра Стрелкова