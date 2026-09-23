Точечная надежность

В Московском политехе создали новый подход к проектированию одной из важнейших составляющих полуприцепа — несущей системы. Ключевым инструментом стал цифровой двойник автопоезда с интегрированной податливой моделью полуприцепа: он позволяет точно имитировать, как рама ведет себя в реальных условиях — от обычной езды до экстремальных нагрузок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Это дало возможность определить опасные зоны, где высок риск поломки, и перераспределить материал так, чтобы облегчить раму и сохранить ее прочность и жесткость.

Исследование провел аспирант транспортного факультета Московского политеха Павел Рубанов, который разрабатывает методологию проектирования несущей системы полуприцепа под руководством профессора Михаила Жилейкина. По его словам, главная сложность заключалась в том, чтобы удержать баланс сразу по нескольким параметрам: рама должна быть легкой, прочной, жесткой и долговечной одновременно. «Мы хотели грамотно облегчить раму так, чтобы конструкция не подвела ни при каких условиях,— объясняет Павел Рубанов.— Цифровой двойник с податливой несущей системой позволил промоделировать разные эксплуатационные и критические режимы в виртуальном пространстве и сразу оценить жесткость, прочность и долговечность, не тратя годы на натурные испытания».

Для конструкторов это значит, что теперь не нужно месяцами подбирать баланс «на глаз» или закладывать лишний металл про запас. Цифровой инструмент показывает, где материал нужен, а где его можно убрать. «Раньше рассчитывали с большим запасом прочности — своего рода страховка, но она утяжеляет конструкцию,— говорит Павел Рубанов.— Мы делаем надежность точечной: там, где нагрузка высокая, оставляем достаточно металла, в остальных местах убираем лишнее».

Такая методология экономит вес и время: вместо долгих натурных испытаний инженеры получают предварительные оценки ключевых параметров уже на этапе виртуального моделирования, что ускоряет разработку новых моделей полуприцепов. Методология учитывает реальные производственные условия — доступные материалы, возможности оборудования, отраслевые стандарты, поэтому ее можно внедрять на предприятиях без сложной доработки. Сейчас Павел Рубанов работает над третьей главой диссертации, а дальше — проектирование и испытание опытного образца рамы.

Конструктор получает практичный рабочий инструмент: с ним проще обосновывать изменения перед заказчиком и увереннее гарантировать, что облегченная рама выдержит реальные нагрузки. Для отрасли это шаг к более экономичным перевозкам — каждый сниженный килограмм в раме увеличивает полезную грузоподъемность и снижает расход топлива: полуприцепы либо возят больше груза на том же расходе, либо тот же груз на меньшем расходе.

Татьяна Мейлахс