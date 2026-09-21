Сотрудник «Россети Новосибирск» – в числе призеров

В Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей в Санкт-Петербурге прошел первый исследовательский марафон Группы «Россети». В нем приняли участие 50 молодых ученых из филиалов и дочерних обществ компании. Ключевой темой мероприятия стало формирование облика энергетики будущего. В течение трех дней шесть команд искали ответы на технологические вызовы и прорабатывали перспективные решения в сфере управления и развития энергетической инфраструктуры. В роли наставников команд выступили представители Института электроэнергетики НИУ «МЭИ» и АНО «Центр энергетических систем будущего «Энерджинет».

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

В составе команды №3 успешно выступила Алена Сидорова – главный эксперт по бизнес-аналитике Проектного офиса «Россети Новосибирск». Алена училась в аспирантуре Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ), успешно совмещая работу в энергетике с научной деятельностью. Сейчас Алена работает над диссертацией, после защиты которой ей будет присвоена степень кандидата технических наук.

Ее команда, пройдя за несколько дней марафона путь от исследовательской гипотезы до проработанной инициативы, представила проект «АЭРОЛЭП» – систему временного электроснабжения на базе аэростатов-дронов для оперативного восстановления подачи электроэнергии при повреждении сетевой инфраструктуры. Проект получил высокую оценку экспертного жюри и занял второе место. Представленные на марафоне инициативы отражают широкий спектр перспективных технологических подходов, которые могут получить дальнейшее развитие в интересах электросетевого комплекса и энергетической отрасли.

Участие сотрудника «Россети Новосибирск» в марафоне – это не только личное достижение, но и подтверждение высокого уровня подготовки специалистов компании. Сетевая организация последовательно поддерживает профессиональный рост и научные устремления своих сотрудников. В компании убеждены: раскрытие кадрового и исследовательского потенциала отрасли неразрывно связано с формированием среды, где перспективные идеи молодых специалистов получают практическое воплощение и становятся фундаментом для будущих технологических решений.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAКС (https://max.ru/rosseti_official) «Россети Новосибирск» в MAКС (https://max.ru/rosseti_novosibirsk)

АО «РЭС»