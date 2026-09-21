Уголовное дело завели после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае

По факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.

По данным следствия, на борту воздушного судна находились три члена экипажа и два медицинских работника. Пострадали два человека, вертолет получил повреждения. Правоохранители рассматривают две версии произошедшего — техническую неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна.

Как писал «Ъ-Сибирь», инцидент произошел 20 сентября около 23:00 по местному времени. Следствием установлено, что вертолет авиакомпании «КрасАвиа» приземлился в поселке Суломай при выполнении санитарного рейса по маршруту Байкит — Суломай.

Александра Стрелкова