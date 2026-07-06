Новолипецкий меткомбинат требует еще 544 млн рублей с РЖД

Арбитражный суд Москвы принял к производству очередной иск ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Владимира Лисина к ОАО «РЖД». Сумма требований составляет 117 млн руб. Суть их образования при этом не раскрывалась. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебное заседание назначено на 30 октября. Иск был подан в начале июня и оставлен без движения, так как к нему не были приложены документы, которые бы подтверждали обстоятельства, послужившие основанием для требований. НЛМК было предложено устранить нарушения до конца июля, но предприятие сделало это раньше, приобщив 24 июня к делу дополнительные документы.

Параллельно в московский арбитраж в конце прошлой недели поступили еще четыре иска меткомбината к РЖД с общими требованиями на 427 млн руб. Во всех случаях суть образования задолженностей не раскрывается. Заявления пока не приняты к производству.

В апреле «Ъ-Черноземье» рассказывал о еще четырех исках НЛМК к РЖД с требованиями на общую сумму 384,2 млн руб. Согласно документам суда, НЛМК считает задолженности результатом неосновательного обогащения. Решений по данным заявлениям пока не принято. Заседания суда по ним назначены на 27 и 29 июля.

Картотека арбитражных дел насчитывает 232 разбирательства между сторонами, в которых дорожники выступали ответчиками. Так, в марте Арбитражный суд города Москвы удовлетворил в полном объеме требования НЛМК о взыскании с РЖД 21,6 млн руб. неосновательного обогащения по договору от 2009 года. В том же месяце Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу РЖД на решение первой инстанции о взыскании с компании в пользу металлургов неосновательного обогащения на 20,7 млн руб. Оба иска НЛМК подал 13 октября 2025 года.

О темпах падения в металлургии в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье» «Сталь уходит в минус».

Егор Якимов