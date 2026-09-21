Действующий губернатор Русских лидирует на выборах в Ульяновской области

На выборах губернатора Ульяновской области лидирует действующий глава региона Алексей Русских по итогам обработки 90,01% голосов. За кандидата от КПРФ проголосовали более 385,9 тыс. человек, следует из данных ЦИК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Член ЛДПР Сергей Маринин получил 8,63% голосов, кандидат от «Справедливой России» Марина Ким — 7,48% голосов.

Алексей Русских родился в 1968 году в Ижевске, был депутатом Госдумы V-VII созывов с 2007 по 2018 год. Президент Владимир Путин в 2021 году назначил господина Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области. В том же году политик победил на выборах главы региона.