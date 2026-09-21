Действующий губернатор Русских лидирует на выборах в Ульяновской области
На выборах губернатора Ульяновской области лидирует действующий глава региона Алексей Русских по итогам обработки 90,01% голосов. За кандидата от КПРФ проголосовали более 385,9 тыс. человек, следует из данных ЦИК России.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Член ЛДПР Сергей Маринин получил 8,63% голосов, кандидат от «Справедливой России» Марина Ким — 7,48% голосов.
Алексей Русских родился в 1968 году в Ижевске, был депутатом Госдумы V-VII созывов с 2007 по 2018 год. Президент Владимир Путин в 2021 году назначил господина Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области. В том же году политик победил на выборах главы региона.
Назначение Алексея Русских губернатором Ульяновской области в 2021 году было частью механизма по нейтрализации угрозы выдвижения лидера местной КПРФ Алексея Куринного против тогдашнего главы региона Сергея Морозова. В рамках этой стратегии «Единая Россия» не выставляет своих кандидатов против оппозиционных губернаторов, назначенных президентом.
Ульяновская область традиционно считается «красным поясом», где КПРФ пользуется высокой поддержкой избирателей, опередив «Единую Россию» на выборах в областное заксобрание в 2018 году. Принадлежность господина Русских к КПРФ запускает процесс элитного торга за влияние на региональную политику.