Красноярца осудили за оскорбительные комментарии к «Бессмертному полку»

Красноярский краевой суд вынес приговор в отношении местного жителя по делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Подсудимому назначили год и восемь месяцев колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в мае 2026 года фигурант дела снимал на телефон в деревне Никольское шествие «Бессмертного полка». За кадром красноярец произносил оскорбительные комментарии. Впоследствии ролик был выложен в группе деревни Никольское в социальной сети.

Сторона обвинения просила назначить подсудимому два с половиной года колонии.

Александра Стрелкова