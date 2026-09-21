Единороссы лидируют во всех нижегородских округах в Госдуму

Кандидаты от «Единой России» лидируют по всем пяти округам в Государственную Думу в Нижегородской области. Вторые места занимают представители КПРФ, следует из информационной системы ЦИК по данным, опубликованным с шести до семи утра 21 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Нижегородском округе (№131) побеждает действующий депутат Юрий Станкевич (129,22 тыс. голосов), на втором месте – депутат гордумы Нижнего Новгорода Алексей Запоев (31,19 тыс.). Недействительных бюллетеней – 3,42 тыс.

В Приокском округе (№132) лидирует зампред гордумы Нижнего Новгорода Евгений Костин (161,73 тыс.), на втором месте – депутат заксобрания Олег Кирица (38,4 тыс.). Недействительных бюллетеней – 5,2 тыс.

В Автозаводском округе (№133) побеждает замминистра внутренней политики региона, участник СВО Дмитрий Грачев (182,26 тыс.), на втором месте – депутат гордумы Нижнего Новгорода Михаил Рыхтик (47,9 тыс.). Недействительных бюллетеней – 5,77 тыс.

В Канавинском округе (№134) лидирует главврач больницы №29, депутат заксобрания Юлия Гаревская (116,7 тыс.), на втором месте – депутат гордумы Дзержинска Александр Терентьев (35,5 тыс.). Недействительных бюллетеней – 3,11 тыс.

В Борском округе (№135) побеждает действующий депутат Госдумы Артем Кавинов (171,95 тыс.), на втором месте – депутат заксобрания Роман Кабешев (35 тыс.). Недействительных бюллетеней 3,78 тыс.

По партийным спискам в целом по стране после обработки 90,43% протоколов «Единая Россия» набирает 57,86%, КПРФ — 13,84%, ЛДПР — 8,9%, «Новые люди» — 7,94%, «Справедливая Россия» — 4,95%, Партия пенсионеров — 2,04%, «Зеленые» — 1,13%, «Коммунисты России» — 0,86%, «Родина» — 0,72%, Партия прямой демократии — 0,34%.

Как писал «Ъ-Приволжье», явка на 18:00 20 сентября в Нижегородской области составила 57,21%.

Ирина Швецова