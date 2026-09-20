Явка на выборы в Нижегородской области превысила 57%

Явка на выборы в Нижегородской области составила 57,21%, с учетом ДЭГ проголосовали более 1,4 млн избирателей. Об этом сообщили в областном избиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и заксобрание Нижегородской области 2021 года: тогда явка без учета ДЭГ составила 48,52% и 47,32% соответственно. Явка на выборы в первые два дня распределялась равномерно: к вечеру 18 сентября проголосовали 22,86% избирателей, 19 сентября — 41,69%.

Нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, не зафиксировано, заверили в общественном штабе по наблюдению за выборами.

Основные выборы в Нижегородской области проводятся в Госдуму и областное заксобрание.

Владимир Зубарев