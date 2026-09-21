«СКА-Нефтяник» обыграл иркутян на Кубке России по хоккею с мячом

Перед заключительными матчами в группе «Восток» предварительного этапа Кубка России по хоккею с мячом лидерство удерживает хабаровский «СКА-Нефтяник». 20 сентября на турнире в Кемерове дальневосточники обыграли «Байкальских Соколов» из Иркутска со счетом 10:6.

До начала последней четверти матча его исход оставался неясным, поскольку «СКА-Хабаровск» вел с преимуществом всего в один мяч. Но гол Егора Ахманаева после сольного прохода позволил хабаровчанам уйти в отрыв.

В других играх воскресенья красноярский «Енисей» разгромил новосибирский «Сибсельмаш» (10:1), а «молодежка» кемеровского «Кузбасса» одолела абаканские «Саяны» (6:2). Это уже вторая победа «Кузбасса-2» на турнире над командой Суперлиги.

Матчи в группе «Восток» завершатся 21 сентября. «СКА-Нефтяник» лидирует с 10 очками, у «Кузбасса» — восемь, у «Енисея» и «Байкальских Соколов» — по шесть.

Валерий Лавский