Загрязнение питьевой воды выявила прокуратура в Норильске

Прокуратура Красноярского края выявила нарушения в работе «Норильско-Таймырской энергетической компании», которая обеспечивает жителей Норильска питьевой водой. Надзорное ведомство требует привлечь должностных лиц к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ) и использование водного объекта без правоустанавливающих документов (ст. 7.6 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры. Руководителю компании внесено представление.

В ходе проверки было установлено, что организация эксплуатирует четыре подземных водозабора и две насосные станции на реке Норильской. Рядом с объектами установлены санитарные зоны, которые должны были защищать воду от загрязнения. Однако, установили правоохранители, на всех водозаборных сооружениях находились металлолом, строительный и бытовой мусор, что создавало угрозу загрязнения питьевой воды.

Кроме того, в Дудинке с насосной станции I подъема сточные воды сбрасывали в озеро Самсонкино без необходимых документов на пользование водным объектом.

Александра Стрелкова