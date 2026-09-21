Хоккеисты «Сибири» разгромили «Сочи» в гостях

«Сибирь» прервала серию поражений в первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Новосибирцам в матче 20 сентября удалось обыграть в Сочи одноименный клуб со счетом 5:1.

В составе «Сибири» шайбы забросили Антон Косолапов (дважды), Александр Мирзабалаев, Семен Кошелев и Даррен Диц. Для Александра Мирзабалаева эта шайба стала первой в КХЛ.

«Здорово, что сыграло большинство и меньшинство. Большинство забили, меньшинство выстояли, поймали шайбу на себя. Очень важная победа в эмоциональном плане, чтобы не отпускать соперников далеко вперед, потому что начали мы сезон не очень пока»,— заметил после игры главный тренер новосибирцев Ярослав Люзенков.

«Сибирь» набрала пять очков, что не позволило ей уйти с предпоследнего места в конференции «Восток». Также по пять очков у хабаровского «Амура» и владивостокского «Адмирала». Четыре — у челябинского «Трактора».

Валерий Лавский