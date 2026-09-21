В Сибири единороссы выиграли в 23 округах из 26 на выборах в Госдуму РФ

«Единая Россия» (ЕР) одержала победу в подавляющем большинстве одномандатных округов на выборах в Госдуму РФ, расположенных в регионах Сибирского федерального округа (СФО). Предварительные данные итогов голосования приводит Центризбирком.

Всего в СФО 26 одномандатных округов. Единороссы выиграли во всех округах в Красноярском (четыре) и Алтайском (три) краях, в Кемеровской области (четыре). Кандидаты от партии также оказались сильнее в тех субъектах федерации, где сформирован только один округ: в республиках Хакасия, Алтай и Тыва, Томской области. Например, в Томской области победил первый вице-спикер гордумы Томска Илья Леонтьев, набравший 32,35%, в Горном Алтае министр молодежной политики и спорта республики Александр Суразов получил 49,17%, в Хакасии менеджер «Русала» Александр Штыгашев — 40,68%.

Исключениями в Сибири стали три округа, где ЕР не выдвигала сильных кандидатов. В Братском №98 (Иркутская область) победу одержал Олег Новицкий от КПРФ (29,84%), в Искитимском №139 (Новосибирская область) — справоросс Александр Аксененко (45,79%), в Москаленском №142 — коммунист Олег Смолин (32,31%).

Валерий Лавский