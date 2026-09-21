Здание бывшего военкомата в центре Новосибирска продано на торгах за 119,7 млн рублей

ПАО «ДОМ.РФ» подвело итоги аукциона по продаже имущественного комплекса бывшего военкомата в Новосибирске на улице Трудовой, 13. Объект ушел с молотка за 119,76 млн руб. без учета НДС, что в 2,4 раза превысило начальную цену лота (49,4 млн руб.).

Как следует из протокола о результатах торгов, заявки на участие подали 11 компаний и физических лиц. Наибольшую цену за лот предложил Андрей Войнов, чуть меньше — на 495 тыс. руб. — ООО «Специализированный застройщик "ТАК. Железнодорожный"».

Лот включал в себя трехэтажное здание бывшего военкомата площадью 839,3 кв. м и землю под ним площадью 1,59 тыс. кв. м. Объект, построенный в 1954 году, находится в деловом центре Новосибирска рядом со станцией метро «Площадь Ленина» и НОВАТом.

В настоящее время здание пустует. Последние данные осмотра фиксируют его неудовлетворительное техническое состояние — разрушена кирпичная кладка стен, повреждена кровля, частично отсутствует остекление, наблюдается отслоение штукатурки и декоративного слоя фасада.

Победитель аукциона Андрей Войнов, по данным сервиса Rusprofile, является бенефициаром девелоперских структур ООО «СЗ «Новосити»», а также компаний «Синерга Инвест» и «Тайм Инвест».

Лолита Белова