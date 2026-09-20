Жесткую посадку совершил вертолет Ми-8 под Красноярском

Жесткую посадку совершил вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» в Красноярском крае. Инцидент произошел 20 сентября около 23:00 по местному времени, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, воздушное судно приземлилось в поселке Суломай при выполнении санитарного рейса по маршруту Байкит-Суломай. По предварительным данным, пострадал один человек, пишет ТАСС.

По факту инцидента организована проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Информация о количестве пострадавших уточняется.

Александра Стрелкова