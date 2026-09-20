На выборах в омское заксобрание подсчитаны результаты на 19,8% участков

У «Единой России» 48,58% голосов после подсчета бюллетеней с 19,8% участков на выборах в заксобрание Омской области.

На втором месте с большим отрывом идет КПРФ, у которой пока 17,21%. Пятипроцентный избирательный порог преодолевают также ЛДПР (10%) и «Новые люди» (8,01%). Менее 5% к настоящему времени набирают «Коммунисты России» (4,45%), «Справедливая Россия» (3,98%) и Партия пенсионеров (3,95%).

В заксобрании Омской области 44 места. 22 депутата избираются по партспискам, 22 — в одномандатных округах.

Валерий Лавский