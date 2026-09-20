Пять партий проходят в алтайское заксобрание после подсчета с 23,7% участков

В Алтайском крае готовы 23,7% протоколов с участков на выборах в законодательное собрание региона. По данным Центризбиркома, при голосовании по партспискам впереди «Единая Россия» с 49,15% голосов.

На втором месте идет КПРФ с 14,11%. Но ее отрыв от «Новых людей» (12,99%) и ЛДПР (11,49%) минимален. У «Справедливой России» пока 6,12% голосов. «Коммунисты России», располагавшие фракцией в закончившем свою работу созыве заксобрания, на этот раз набирают 2,41%, уступая и Партии пенсионеров (3,09%).

В заксобрании Алтайского края 68 депутатов. 34 из них избираются по партспискам.

Валерий Лавский