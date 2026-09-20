Единороссы набирают более 45% голосов на выборах в томскую облдуму

После подсчета бюллетеней с 18,96% избирательных участков «Единая Россия» в Томской области набирает 45,28% голосов на выборах в законодательную думу региона. Данные привел Центризбирком.

Все остальные партии, принимающие участие в выборах, также преодолевают избирательный порог. На второе место вышли «Новые люди» с 16,32% голосов. У КПРФ пока 15,29%, у ЛДПР — 11,42%. Последними идут справороссы с 10,74%. Напомним, что регистрация партсписка кандидатов «Яблока» была отменена решением суда.

В парламенте Томской области 42 депутата. 21 из них избирается по партспискам.

Валерий Лавский