«Единая Россия» лидирует на выборах в красноярское заксобрание

В Красноярском крае на выборах в законодательное собрание подсчитаны данные с 15,45% избирательных участков. «Единая Россия» лидирует при голосовании по партспискам с 43,58% голосов, следует из сообщения Центризбиркома.

На втором месте находится КПРФ (19,53%),на третьем — ЛДПР (14,59%). Пятипроцентный избирательный барьер преодолевают также «Новые люди» (9,57%).

В парламенте Красноярского края 52 депутата. 26 из них избираются по партспискам.

Валерий Лавский