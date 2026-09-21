Осторожно, двери открываются
Что посмотреть в новом Музее транспорта Москвы
В Москве на Новорязанской улице открылась новая постоянная экспозиция Музея транспорта. Посетителей ждет целый парк советских автобусов, троллейбусов и вагонов метро. Часть экспонатов существуют в единственном экземпляре, некоторые воссозданы по старинным фотографиям. Корреспондент “Ъ” убедился, что музей заинтересует не только фанатов транспортной истории.
Музей транспорта Москвы
Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ
В десять утра субботы на входе в новый музей не было давки и ажиотажа. Возможно, для москвичей еще слишком рано — ну или они решили все-таки сначала проголосовать на выборах. Большинство посетителей — семьи с детьми, причем многие с маленькими, в возрасте от трех до пяти лет. На входе смотритель наставляет посетителей: если двери автобуса или вагона открыты, то можно зайти внутрь. Если же закрыты, не надо ничего ломать, пожалуйста, смотрите со стороны.
Здание гаража, построенное в 1926–1929 годах знаменитым архитектором Константином Мельниковым, располагается на Новорязанской улице, в десяти минутах ходьбы от Казанского вокзала. Раньше здесь был автобусный парк, но в 2016 году столичная мэрия передала его Музею транспорта. Несколько лет гараж находился на реконструкции, 14 сентября 2026 года в нем открылась новая постоянная экспозиция музея.
Входят в музей через специально построенный цокольный этаж (в оригинальном здании его не было). Чтобы начать осмотр, нужно подняться на второй уровень — по эскалатору, как в метро. Здесь располагается экспозиция, посвященная истории наземного общественного транспорта. Посетителей встречает конка 1872 года, воссозданная на основе подлинной ходовой части, с парой лошадей из пластика или какого-то другого искусственного материала. Чуть дальше — полноразмерный макет омнибуса «Даймлер» 1906–1907 годов. Это один из первых московских автобусов, ходивший по маршруту Марьина Роща—Останкино.
Рядом стоит двухэтажный троллейбус ЯТБ-3. В 1930-х годах их построили всего десять штук, но техника оказалась неудобной для пассажиров из-за слишком низких потолков, и от нее отказались. Ни одного экземпляра до наших дней не сохранилось, поэтому в музее представлен макет, созданный по фотографиям.
Основная часть зала занята относительно современной техникой. Некоторые экземпляры регулярно участвуют в ретропарадах, но в музее их можно рассмотреть детально. Один из самых эффектных экспонатов — сохранившийся в единственном экземпляре «Троллейбус выставочный экскурсионный сокольнический» 1957 года, с панорамными стеклами, ковровой дорожкой и с эмблемой в виде статуи «Рабочий и колхозница». Рядом расположился необычно широкий по современным меркам трамвай МТБ-82 — такие работали в Москве до начала 1980-х.
По периметру музея в стенах устроены ниши с мини-экспозициями. Одна из них посвящена, к примеру, разнообразным предметам быта советской эпохи: тут есть телефон, телевизор, радиоприемник и швейная машинка. В другом углу стоят старая ручная заправочная колонка, телефонная будка и аппарат с газировкой. Или вот есть «Гараж как образ жизни» — про досуг советских автолюбителей. Здесь на небольшом столике и полочках расположились старый паяльник, выпрямитель тока, автомобильный стробоскоп «Луч», манометр и черный насос с ножным упором.
В некоторых нишах организован досуг для самых маленьких — там разрешается повозить по рельсам игрушечные вагончики. Малышам это явно интереснее, чем изучение полноразмерных троллейбусов, но некоторые мамы заставляли детей фотографироваться на фоне ретротранспорта — видимо, для соцсетей. Дети капризничали.
«С детьми не надо сюда никого пускать! Мешают же транспортным фанатикам!» — раздражался из-за плача и крика подросток, ходивший по залу с фотоаппаратом. Несколько семей пришли вместе с пожилыми родителями, которые в молодости побывали пассажирами всех этих автобусов и троллейбусов и теперь с удовольствием предавались ностальгии. «Э-э-эх, все детство на таких ездил!» — седой мужчина не без труда забрался по лестнице в салон «Икаруса-280». Первым делом он отметил, что в старых «Икарусах» места гораздо больше, чем в нынешних автобусах: «Сейчас-то коленки упираются постоянно».
Для каждого экземпляра техники предусмотрен экран, куда выводятся краткое описание и видеоролики. Описание почему-то выглядит как рекламная презентация новой машины с основными характеристиками — мощностью, описанием двигателя, расходом топлива. Зато из видео можно узнать, в каком фильме засветилась та или иная машина. К примеру, авторы рассказывают, что на базе грузовика МАЗ-200 (выпускался в 1950–1960-х годах) существовал автокран — и именно его использовал Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля», чтобы поднять гараж и угнать очередную «Волгу». А стоящий рядом «Москвич-400» (из-за формы кузова его еще называют «Слон») принимал участие в съемках фильмов «Москва слезам не верит» и «Осторожно, бабушка».
На цокольном этаже заметно темнее — как будто попал в старый палеонтологический музей с останками динозавров. В этом, несомненно, есть определенная логика: подземная часть музея полностью посвящена теме метрополитена и начинается с истории строительства метро. На одном из стендов бережно выложены инструменты, которыми пользовались метростроевцы,— кирки, лопаты и молотки. Чуть дальше в зале видны и вагоны метро —каждый стоит на отдельных рельсах.
Один из самых красивых вагонов цокольного этажа — футуристичная «Яуза», напоминающая машину времени из фильма «Назад в будущее». В 1991–2004 годах было построено всего 14 таких составов; какое-то время они возили пассажиров на Люблинско-Дмитровской и Каховской линиях. Но массовой эта модель так и не стала из-за сложностей с доработкой технических решений. Впоследствии по мотивам «Яузы» был создан вагон «Русич».
В нишах рядом с вагонами расставлена разнообразная техника для гиков — например, блоки управления тиристорными преобразователями троллейбуса Зиу-10 или асинхронный двигатель в разрезе. А ближе к концу цокольного этажа расположились вагоны, которые все еще используются в московском метро. В том числе самая массовая модель 87–717 (его еще называют «Номерной») и «Москва-2019». В последнем можно даже посидеть в кабине и поиграть в симулятор машиниста. Из-за этого внутри вагона образовалась очередь — совсем как в час пик.
Неспешный и вдумчивый осмотр музея занимает примерно полтора-два часа. Билеты нужно покупать заранее, на конкретное время посещения.
Выставка оставляет приятное впечатление, но под конец вызывает легкое ощущение недоверия. Слишком уж чистые все эти автобусы, троллейбусы и вагоны, слишком уж идеально окрашены — как будто их только что привезли с завода. Все-таки в музее исторической техники просто обязаны быть и совсем старые экспонаты, с ветхими и насквозь проржавевшими кузовами,— они тоже представляют интерес для определенной категории людей. Хорошая новость в том, что такие экспонаты точно есть в фондах Музея транспорта, которые в скором времени планируется перевести в кинопарк «Москино» в Красной Пахре. Там будет работать по сути уже вторая, расширенная экспозиция музея.