Осторожно, двери открываются

В Москве на Новорязанской улице открылась новая постоянная экспозиция Музея транспорта. Посетителей ждет целый парк советских автобусов, троллейбусов и вагонов метро. Часть экспонатов существуют в единственном экземпляре, некоторые воссозданы по старинным фотографиям. Корреспондент “Ъ” убедился, что музей заинтересует не только фанатов транспортной истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей транспорта Москвы

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ Музей транспорта Москвы

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

В десять утра субботы на входе в новый музей не было давки и ажиотажа. Возможно, для москвичей еще слишком рано — ну или они решили все-таки сначала проголосовать на выборах. Большинство посетителей — семьи с детьми, причем многие с маленькими, в возрасте от трех до пяти лет. На входе смотритель наставляет посетителей: если двери автобуса или вагона открыты, то можно зайти внутрь. Если же закрыты, не надо ничего ломать, пожалуйста, смотрите со стороны.

Здание гаража, построенное в 1926–1929 годах знаменитым архитектором Константином Мельниковым, располагается на Новорязанской улице, в десяти минутах ходьбы от Казанского вокзала. Раньше здесь был автобусный парк, но в 2016 году столичная мэрия передала его Музею транспорта. Несколько лет гараж находился на реконструкции, 14 сентября 2026 года в нем открылась новая постоянная экспозиция музея.

Входят в музей через специально построенный цокольный этаж (в оригинальном здании его не было). Чтобы начать осмотр, нужно подняться на второй уровень — по эскалатору, как в метро. Здесь располагается экспозиция, посвященная истории наземного общественного транспорта. Посетителей встречает конка 1872 года, воссозданная на основе подлинной ходовой части, с парой лошадей из пластика или какого-то другого искусственного материала. Чуть дальше — полноразмерный макет омнибуса «Даймлер» 1906–1907 годов. Это один из первых московских автобусов, ходивший по маршруту Марьина Роща—Останкино.

Рядом стоит двухэтажный троллейбус ЯТБ-3. В 1930-х годах их построили всего десять штук, но техника оказалась неудобной для пассажиров из-за слишком низких потолков, и от нее отказались. Ни одного экземпляра до наших дней не сохранилось, поэтому в музее представлен макет, созданный по фотографиям.

Основная часть зала занята относительно современной техникой. Некоторые экземпляры регулярно участвуют в ретропарадах, но в музее их можно рассмотреть детально. Один из самых эффектных экспонатов — сохранившийся в единственном экземпляре «Троллейбус выставочный экскурсионный сокольнический» 1957 года, с панорамными стеклами, ковровой дорожкой и с эмблемой в виде статуи «Рабочий и колхозница». Рядом расположился необычно широкий по современным меркам трамвай МТБ-82 — такие работали в Москве до начала 1980-х.

По периметру музея в стенах устроены ниши с мини-экспозициями. Одна из них посвящена, к примеру, разнообразным предметам быта советской эпохи: тут есть телефон, телевизор, радиоприемник и швейная машинка. В другом углу стоят старая ручная заправочная колонка, телефонная будка и аппарат с газировкой. Или вот есть «Гараж как образ жизни» — про досуг советских автолюбителей. Здесь на небольшом столике и полочках расположились старый паяльник, выпрямитель тока, автомобильный стробоскоп «Луч», манометр и черный насос с ножным упором.

В некоторых нишах организован досуг для самых маленьких — там разрешается повозить по рельсам игрушечные вагончики. Малышам это явно интереснее, чем изучение полноразмерных троллейбусов, но некоторые мамы заставляли детей фотографироваться на фоне ретротранспорта — видимо, для соцсетей. Дети капризничали.

«С детьми не надо сюда никого пускать! Мешают же транспортным фанатикам!» — раздражался из-за плача и крика подросток, ходивший по залу с фотоаппаратом. Несколько семей пришли вместе с пожилыми родителями, которые в молодости побывали пассажирами всех этих автобусов и троллейбусов и теперь с удовольствием предавались ностальгии. «Э-э-эх, все детство на таких ездил!» — седой мужчина не без труда забрался по лестнице в салон «Икаруса-280». Первым делом он отметил, что в старых «Икарусах» места гораздо больше, чем в нынешних автобусах: «Сейчас-то коленки упираются постоянно».

Для каждого экземпляра техники предусмотрен экран, куда выводятся краткое описание и видеоролики. Описание почему-то выглядит как рекламная презентация новой машины с основными характеристиками — мощностью, описанием двигателя, расходом топлива. Зато из видео можно узнать, в каком фильме засветилась та или иная машина. К примеру, авторы рассказывают, что на базе грузовика МАЗ-200 (выпускался в 1950–1960-х годах) существовал автокран — и именно его использовал Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля», чтобы поднять гараж и угнать очередную «Волгу». А стоящий рядом «Москвич-400» (из-за формы кузова его еще называют «Слон») принимал участие в съемках фильмов «Москва слезам не верит» и «Осторожно, бабушка».

На цокольном этаже заметно темнее — как будто попал в старый палеонтологический музей с останками динозавров. В этом, несомненно, есть определенная логика: подземная часть музея полностью посвящена теме метрополитена и начинается с истории строительства метро. На одном из стендов бережно выложены инструменты, которыми пользовались метростроевцы,— кирки, лопаты и молотки. Чуть дальше в зале видны и вагоны метро —каждый стоит на отдельных рельсах.

Экспозиция начинается с вагона типа В — это единственный сохранившийся вагон берлинского метрополитена в восьмидверной модификации: его привели в Россию из Германии в 1946 году. Далее расставлены хорошо известные фанатам транспорта вагоны типов А, Б и Г. За ними — до боли знакомый всем выросшим в советские времена пассажирам синий вагон типа Еж3 (расшифровывается как электровагон типа Е, модификация Ж, третья модернизация). Его на транспортном сленге ожидаемо называют «трехежевым» или «ежиком».

Один из самых красивых вагонов цокольного этажа — футуристичная «Яуза», напоминающая машину времени из фильма «Назад в будущее». В 1991–2004 годах было построено всего 14 таких составов; какое-то время они возили пассажиров на Люблинско-Дмитровской и Каховской линиях. Но массовой эта модель так и не стала из-за сложностей с доработкой технических решений. Впоследствии по мотивам «Яузы» был создан вагон «Русич».

В нишах рядом с вагонами расставлена разнообразная техника для гиков — например, блоки управления тиристорными преобразователями троллейбуса Зиу-10 или асинхронный двигатель в разрезе. А ближе к концу цокольного этажа расположились вагоны, которые все еще используются в московском метро. В том числе самая массовая модель 87–717 (его еще называют «Номерной») и «Москва-2019». В последнем можно даже посидеть в кабине и поиграть в симулятор машиниста. Из-за этого внутри вагона образовалась очередь — совсем как в час пик.

Неспешный и вдумчивый осмотр музея занимает примерно полтора-два часа. Билеты нужно покупать заранее, на конкретное время посещения.

Выставка оставляет приятное впечатление, но под конец вызывает легкое ощущение недоверия. Слишком уж чистые все эти автобусы, троллейбусы и вагоны, слишком уж идеально окрашены — как будто их только что привезли с завода. Все-таки в музее исторической техники просто обязаны быть и совсем старые экспонаты, с ветхими и насквозь проржавевшими кузовами,— они тоже представляют интерес для определенной категории людей. Хорошая новость в том, что такие экспонаты точно есть в фондах Музея транспорта, которые в скором времени планируется перевести в кинопарк «Москино» в Красной Пахре. Там будет работать по сути уже вторая, расширенная экспозиция музея.

Иван Буранов