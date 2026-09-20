Футболисты «Сибири» одержали крупную победу над «Калугой»

«Сибирь» одержала победу в матче чемпионата футбольной Второй лиги в группе «Золото». 20 сентября новосибирцы принимали на своем поле аутсайдера турнира — «Калугу».

На 29-й минуте Антон Кобялко точным ударом с пенальти вывел «Сибирь» вперед. Спустя примерно пять минут Олег Николаев вышел один на один с вратарем «Калуги» и удвоил преимущество хозяев. В начале второго тайма Кирилл Степанов установил окончательный счет — 3:0.

Это был первый матч «Сибири» во втором круге чемпионата. Команда набрала 12 очков и вышла на пятое место.

Валерий Лавский