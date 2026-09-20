В Сибири закрылись избирательные участки

В Сибирском федеральном округе завершилось голосование на выборах в Госдуму РФ. В значительной части регионов округа явка на 18:00 превзошла итоговую явку на предыдущих выборах в федеральный парламент в 2021 году.

Например, в Новосибирской области на 18:00 20 сентября явка достигла 39,62%. Это примерно на 2% больше, чем итоговая явка пять лет назад. В Омской области сложилась аналогичная ситуация. В Красноярском крае явка на 18:00 превысила окончательный результат 2021 года на 5,5%.

Самая низкая явка на 18:00 в Сибири зарегистрирована в Иркутской (36,09%), Новосибирской (39,62%) и Томской (40,9%) областях, Республике Хакасия (40,19%). Самая высокая — в Республике Тыва (80,15%) и в Кемеровской области (68,75%).

Валерий Лавский