Хоккеисты «Ижстали» завершили выездную серию поражением

Хоккеисты «Ижстали» уступили казанскому «Барсу» в последней игре выездной серии в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Итоговый счет — 3:4 в пользу хозяев льда, сообщает пресс-служба ижевской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Матч проходил днем 20 сентября. Первый период завершился со счетом 0:0, второй — 2:1 в пользу противника. За пять минут до конца игры «сталевары» сравняли счет — 3:3, однако хоккеисты «Барса» забили победную шайбу за 57 секунд до конца матча.

По итогам матча «сталевары» опустились на 25-ю позицию турнирной таблицы ВХЛ. У команды в активе три очка. Домашняя серия «сталеваров» начнется 29 сентября.

Первые две игры выездной серии они также завершили поражением. Тогда ижевская команда встретилась с «ЦСК ВВС» в Самаре и «Нефтяником» в Альметьевске.

В прошлом сезоне ВХЛ «Ижсталь» впервые за девять лет вышла в плей-офф, где уступила «Химику» со счетом 4:1 по матчам. С того момента состав команды изменился более чем на 50%.