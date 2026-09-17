Хоккеисты «Ижстали» проиграли в первом выездном матче ВХЛ

Хоккеисты «Ижстали» уступили «ЦСК ВВС» в Самаре в первом выездном матче нового сезона Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Игра закончилась со счетом 1:4 в пользу противника. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Матч проходил в Самаре вечером 16 сентября. В первом и втором периодах «Ижсталь» лидировала, забив одну шайбу. Под конец третьего периода, за последние восемь минут игры, хозяева льда забили четыре шайбы подряд. Встреча закончилась победой «ЦСК ВВС».

Сейчас «Ижсталь» находится на 22-м месте турнирной таблицы ВХЛ. У команды три очка. Второй матч выездной серии пройдет 18 сентября в Альметьевске против «Нефтяника».

В прошлом сезоне ВХЛ «Ижсталь» впервые за девять лет вышла в плей-офф, где уступила «Химику» со счетом 4:1 по матчам. С того момента состав команды изменился более чем на 50%.