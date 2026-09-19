«Ижсталь» проиграла «Нефтянику» во втором матче выездной серии ВХЛ

Хоккеисты «Ижстали» уступили «Нефтянику» в Альметьевске во втором выездном матче в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Итоговый счет — 2:0 в пользу хозяев льда. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Матч проходил вечером 18 сентября. Первый период завершился со счетом 0:0, однако уже во втором противник открыл счет. В конце третьего периода «сталевары» сняли своего вратаря и вывели дополнительного игрока. «Нефтяник» забил вторую шайбу в пустые ворота «Ижстали».

По итогам матча «сталевары» опустились на 24-е место в турнирной таблице ВХЛ. У команды в активе три очка. Последний матч выездной серии пройдет 20 сентября против казанского «Барса».

Первую игру выездной серии они также завершили поражением. Тогда ижевская команда встретилась с «ЦСК ВВС» в Самаре. Итоговый счет — 1:4 в пользу противника.

В прошлом сезоне ВХЛ «Ижсталь» впервые за девять лет вышла в плей-офф, где уступила «Химику» со счетом 4:1 по матчам. С того момента состав команды изменился более чем на 50%.