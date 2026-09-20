Для атаки выбрали день

Более 400 рейсов задержано в Москве на фоне атаки беспилотников. Столица подверглась самой массированной атаке дронов в истории. Аэропорты не принимали и не отправляли самолеты. Самая сложная ситуация в Шереметьево, там, судя по онлайн-табло, задержали больше 200 рейсов и около трех десятков отменили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

До девяти утра приземлиться в Москве было невозможно, рассказала “Ъ FM” Вероника, одна из пассажиров:

«Мы летели из Хургады в Москву. Рейс был назначен на 23 часа 19 сентября. В итоге вылетели 20 сентября около часа ночи. В Москве мы были в 6:30 утра, но пилот сообщил, что воздушное пространство закрыто. Мы кружили над Внуково 30 минут, ждали, пока его откроют. В итоге нас отправили в Самару. Там мы просидели порядка двух часов, и потом уже отправились в Москву, и вот прилетели где-то в 11:30 утра».

Как сообщила пресс-служба Внуково, более 10 бортов ушли на запасные аэродромы. Авиакомпании меняют расписание. Сейчас ограничения во всех четырех аэропортах столицы сняты. По заявлению пресс-службы Шереметьево, ситуация в терминалах спокойная. Однако сотрудники просят некоторых пассажиров покинуть аэропорт, рассказал “Ъ FM” предприниматель Артем Халимоненко:

«Я в Шереметьево. Мой рейс задержали минут на 15, но в аэропорту постоянно объявляют о вылетах, которые задерживают на более долгий срок. И, соответственно, пассажирам предлагают разные опции, в частности, что делать с билетами, и предлагают не сидеть просто так в аэропорту, если рейс уже отменен».

Всего минувшей ночью силы ПВО сбили около 450 дронов на подлете к столице, сообщил мэр Сергей Собянин. В Москве погибших нет. В области в результате атаки два человека скончались, 20 получили ранения, рассказал глава региона Андрей Воробьев. При этом в результате атаки в очередной раз поврежден Московский НПЗ в Капотне — единственный в регионе. Подробнее — в справке “Ъ FM”.

По информации мэрии Москвы, самая массированная атака беспилотников началась вечером в субботу, 19 сентября, и продолжалась всю ночь. Утром в воскресенье ударам подвергся столичный НПЗ в Капотне, атаками нескольких дронов был поврежден объект на территории завода. Еще один БПЛА попал в жилой дом на Ореховом Бульваре, который находится в нескольких километрах от НПЗ. На улицах в сторону Капотни движение было полностью перекрыто. В Московской области, по данным губернатора Андрея Воробьева, наиболее серьезные последствия — в Раменском. Там загорелась кровля многоэтажного 20 автомобилей. В селе Софьино в результате атаки беспилотников загорелся крупный складской комплекс. Также ударам подвергся жилой дом, погиб человек, еще пятеро, включая детей, пострадали. В Орехово-Зуевском округе был разрушен частный дом, погиб человек. В Котельниках загорелись квартиры на трех этажах одной из новостроек. Движение по некоторым улицам города было ограничено.

После атаки на Москву и область возбуждено уголовное дело о теракте, заявили в Следственном комитете. Последний раз беспилотники атаковали НПЗ в Капотне в середине июня. Мэр Москвы Сергей Собянин тогда заявил, что несколько дронов достигли территории завода, в результате произошел пожар. Пострадавших не было. Источники Reuters сообщали, что ремонт отдельных установок на НПЗ может занять вплоть до полугода. Тогда же на столичных заправках начались перебои с топливом.

Впрочем, сейчас таких последствий ждать не стоит, рассуждает директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев:

«Московский НПЗ — не единственный, который снабжает столицу и Подмосковье. На самом деле существует целый инфраструктурный комплекс, который включает в себя четыре НПЗ: Московский с самой короткой логистикой, а также Ярославский, Нижегородский и Рязанский. Все они связаны нефтепроводной инфраструктурой и в разной пропорции поставляют различное топливо на рынок столичной агломерации.

Короткое отключение мощностей Московского НПЗ не обязательно должно привести к острому дефициту бензина или тем более дизельного топлива.

После июньских атак зарубежные источники уверяли, что ремонт установок займет полгода. На самом деле завод полностью восстановился в течение месяца.

Что касается остальных НПЗ, то Рязанский последние несколько месяцев большую часть времени простаивает из-за многочисленных повреждений. Нижегородский и Ярославский тоже не всегда работают стабильно, часто в сокращенном режиме. Однако все-таки какие-то поставки из Нижнего Новгорода в Ярославль продолжают идти и будут идти в ближайшие дни-недели. Так что ситуация с Московским НПЗ не приведет, скорее всего, к такому же эффекту, что в конце июня».

“Ъ FM” направил запрос и ждет ответа от «Газпромнефти», владельца Московского НПЗ. После июньских атак компания не заявляла публично о полной остановке НПЗ в Капотне. «Газпромнефть» также сообщала, что сеть ее АЗС продолжает работать без ограничений.

Анжела Гаплевская, Никита Путятин