Сотрудников берут под тотальный контроль

«Микроменеджмент — это зло»: именно так в соцсетях комментируют тренд на тотальный контроль со стороны руководителей. Поводом для дискуссии стала публикация в Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Руководительница компании рассказала, что от нее в первый же день ушел новый сотрудник. Причина — его заставили весь день демонстрировать экран в Zoom и работать с включенной камерой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В комментариях под постом люди начали делиться своими историями: кого-то собирались уволить за пятиминутное опоздание, а от кого-то требовали установить на личный компьютер шпионские программы. “Ъ FM” спросил у топ-менеджеров, следят ли они за своими сотрудниками на удаленке.

Владелец компании Mr.Doors Максим Валецкий: «Если в дополнительном менеджменте есть практическая польза, вещи, связанные с безопасностью на производстве, ничего страшного нет. Если это микроменеджмент для микроменеджмента, то это выброшенные деньги, время и нервы. У меня работает несколько сотен дизайнеров — основное мое продающее звено. Мы хотим все время знать, что они делают. Если они будут сидеть в курилке, с этим все просто: через месяц не будет продаж, и мы их уволим. Мы сейчас внедряем Copilot на искусственном интеллекте, который фиксирует, что они делают, дает подсказки, отмечает, что сделано неправильно. Что касается топов, есть задачи длительной важности, и мне не важно, может быть, он смотрит сериал, а ночью благодаря этому придумает что-то такое, что увеличит нам конверсию в два раза». Управляющий партнер федеральной сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики» и основатель бьюти-пространства Faceology Нина Литвинова: «Глобально эффективное управление — это управление, которое построено на ценностях, когда ты выстраиваешь с сотрудниками доверительные отношения и создаешь условие, при котором они сами стремятся достигать поставленных задач, когда есть результат, к которому ты хочешь прийти, а сотрудник находит сам инструмент решения данной ситуации и необходимое время для этого. Поэтому мы максимально в своей компании создаем свободное отношение к временному ресурсу, но внимательное отношение к формулировке и постановке задач». Основатель коммуникационного агентства Core PR Полина Упитис: «У нас гибридный график. Два раза в неделю мы встречаемся в офисе, остальные дни сотрудники работают удаленно. Обычно за протестом против микроменеджмента скрывается дикая неэффективность у молодых сотрудников. Например, кто-то из работников говорит, что он перегружен, у него много задач и проектов. Я предлагаю ему пять дней в неделю походить в офис, чтобы вместе посмотреть, сколько часов он тратит на какую-то задачу. И обычно разговоры про перегруженность пропадают сразу. Становится понятно, что время тратится не максимально эффективно. У нас был сотрудник, который считал, что можно с 11:00 до 14:00 поспать, потом три часа вечера поработать, но мы смогли ему объяснить, что это максимально эффективное время, если ты общаешься с клиентами».

Основная проблема микроменеджмента — в невыстроенных процессах. И цель руководителя — создать понятные правила работы и ставить сотрудникам четкие задачи, заметил управляющий партнер компании управленческого консалтинга и развития бизнеса Kontakt InterSearch Марина Тарнопольская:

«Сложность прежде всего в самой системе управления внутри компании, выстроенных бизнес-процессах, построенных KPI и уровне самих управленцев, которые могут контролировать сотрудников, находящихся в офисе. У них нет вопросов, когда они видят, что человек что-то делает, но возникает много вопросов к тем людям, которых они не наблюдают на рабочем месте. Из-за этого возникает страх, что они ничего не делают и не приносят нужного результата.

Если ты выстроил правильно KPI, имеешь определенные четкие цели, понимаешь, как это контролировать, умеешь четко спрашивать про конкретные результаты, то нечего бояться. И не надо тогда проверять экран сотрудника каждые 30 минут или каждый час, чтобы увидеть, выполняет ли он задачу или нет.

Сейчас мы находимся в условиях полной неопределенности, не знаем, что будет завтра. Может быть, то, что вы все делали предыдущую неделю, две, три, месяц, полгода уже будет никому не нужно и надо перестроиться, потому что старые сценарии больше не работают. На самом деле здесь вопрос к руководителю как лидеру и к системе внутри команды».

В соцсетях нашлись и защитники тотального контроля за сотрудниками. По их словам, добросовестному работнику скрывать нечего, поэтому он всегда онлайн в рабочих чатах. Эксперты, однако, отмечают, что бездельники адаптируются к тем же шпионским программам и используют софт для имитации активности.

Ангелина Зотина