Аэропорт Нижнего Новгорода принял 20 рейсов в качестве запасного

Аэропорт Нижнего Новгорода принял в качестве запасного 20 рейсов, которые направлялись в московские аэропорты. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

В связи с временными ограничениями на прием и выпуск самолетов в Москве службы нижегородского аэропорта перевели в усиленный режим. После снятия ограничений началась отправка рейсов.

В ночь на 20 сентября Москву и Подмосковье атаковали более 1,6 тыс. беспилотников. Мэр Сергей Собянин назвал атаку самой масштабной. В аэропортах Москвы отменили и задержали около 450 рейсов.

Владимир Зубарев