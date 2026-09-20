Явка свердловчан на выборах превысила 36% к середине третьего дня голосования

В Свердловской области 36,89% избирателей проголосовали на выборах депутатов законодательного собрания и Госдумы РФ за три дня работы избирательных участков, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на 12:00. Как сказано на портале наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), кандидатов в онлайн формате на региональных выборах поддержали 288 177 уральцев (явка составила 86% от всех заявившихся), на федеральных — 290 190 (87%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

За 122 кандидатов в Госдуму от 11 партий проголосовали 36,89% избирателей. Наибольший интерес к ним проявили уральцы из Серовского (43,94%), Асбестовского (40,43%) и Нижнетагильского округов (39,68%), наименьший — Первоуральского (38,37%), Каменск-Уральского (33,93%), Березовского (33,51%) и Свердловского округов (29,10%).

За 511 претендентов в заксобрание от шести партий отдали голос 36,84% избирателей. Среди муниципалитетов лидерами по показателю стали ЗАТО Свободный (66,65%), Камышловский район (61,53%), Волчанск (62,07%), Пелым (61,39%), Ивдель (59,63%) и ЗАТО Уральский (58,63%), в конце рейтинга — Ревда (34,91%), Березовский (33,79%), Полевской (33,79%), Арамиль (33,73%), Первоуральск (33,10%) и Сысерть (31,04%).

В Екатеринбурге наибольшую явку фиксируют окружные избирательные комиссии Кировского (34,66%), Октябрьского (31,41%), Ленинского (30,73%) и Орджоникидзевского районов (30,35%), наименьшую — Верх-Исетского (29,34%), Чкаловского (28.36%) и Железнодорожного районов (28,10%).

Голосование на выборах в Свердловской области началось 18 сентября в 8:00 по местному времени. Всего поддержать кандидатов смогут 3 256 199 уральцев на 2 363 избирательных участках или через ДЭГ до 20:00 воскресенья, 20 сентября.

Василий Алексеев