В Тюмени на выборах проголосовал губернатор Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы и Тюменской областной думы. Он проголосовал в Тюмени на участке на улице Самарцева в районе Червишевского тракта. Об этом губернатор рассказал в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Господин Моор подчеркнул, что атмосфера на участке торжественная и соответствует важности момента. «Главной задачей было обеспечить безопасность избирателей. Все избирательные участки были проверены на антитеррористическую защищенность и оснащены стационарными или ручными металлодетекторами. Конечно же, полиция, Росгвардия, МЧС в дни голосования несут службу в усиленном режиме»,— подчеркнул губернатор.

Голосование на выборах депутатов Госдумы и Тюменской областной думы проходит 18, 19 и 20 сентября — с 8:00 до 20:00. В Тюменской области создано 1060 участков для голосования, количество избирателей в регионе составляет 1 191 395 человек. По данным ЦИК, на 10:00 явка на выборы в Госдуму в Тюменской области составила 54,15%, на выборы в Тюменскую областную думу 53,49%. Выборы в Тюменской области за два дня прошли без нарушений.

Павел Миняев